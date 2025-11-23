Фигуристы Миронова и Устенко выиграли Гран-при России в Омске в танцах

Второе место заняли Елизавета Шичина и Павел Дрозд, третье - Анна Щербакова и Егор Гончаров

ОМСК, 23 ноября. /ТАСС/. Дуэт Екатерины Мироновой и Евгения Устенко стал победителем пятого этапе серии Гран-при России по фигурному катанию в соревнованиях в танцах на льду. Турнир проходит в Омске.

По итогам двух программ фигуристы получили 193,22 балла (77,80 за ритм-танец + 115,82 за произвольный танец). Второе место заняли Елизавета Шичина и Павел Дрозд (188,05; 74,60 + 113,45). Третьими стали Анна Щербакова и Егор Гончаров (186,96; 74,33 + 112,63).

Мироновой 22 года, Устенко - 23. Они являются многократными бронзовыми призерами этапов Гран-при России и победителями чемпионата Санкт-Петербурга 2025 года.

Этап Гран-при России в Омске завершится 23 ноября.