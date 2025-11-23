Гимнастка Каюмова выиграла юниорский чемпионат мира в упражнении на брусьях

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Россиянка Милана Каюмова стала победительницей юниорского чемпионата мира по спортивной гимнастике в упражнениях на брусьях. Соревнования проходят в Маниле.

Каюмова набрала 13,933 балла. Второе место заняла Луция Пилярова из Словакии (13,800 балла). Третьей стала Кэролайн Моро из США (13,333).

Каюмова является на этом турнире единственной российской гимнасткой в женских соревнованиях. Помимо нее, на чемпионате выступает россиянин Арсений Духно, который 22 ноября стал победителем в многоборье.

Чемпионат мира завершится 24 ноября.