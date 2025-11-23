FIA аннулировала результаты лидеров личного зачета "Формулы-1" в Лас-Вегасе

Причиной аннулирования результатов пилотов "Макларена" Ландо Норриса и Оскара Пиастри на Гран-при Лас-Вегаса стал излишне сильный износ нижней планки болидов

Редакция сайта ТАСС

Оскар Пиастри и Ландо Норрис © Chris Graythen/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 23 ноября. /ТАСС/. Международная автомобильная федерация (FIA) аннулировала результаты пилотов "Макларена" британца Ландо Норриса и австралийца Оскара Пиастри на 22-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2025 года - Гран-при Лас-Вегаса. Об этом сообщает пресс-служба FIA.

Причиной дисквалификации стал излишне сильный износ нижней планки болидов.

В ночь на воскресенье по московскому времени победителем Гран-при Лас-Вегаса стал нидерландский пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен. Норрис занял второе место, третьим стал британец Джордж Расселл из "Мерседеса". Пиастри финишировал четвертым. После дисквалификации пилотов "Макларена" Ферстаппен сохранил первое место, вторым стал Расселл, третьим - итальянец Кими Антонелли ("Мерседес").

Норрис и Пиастри являются лидерами личного зачета пилотов. С учетом пересчета очков Норрис сохранил лидерство с 390 очками. У Пиастри и Ферстаппена по 366 очков. В Кубке конструкторов "Макларен" идет первым с 756 очками, также в тройку входят "Мерседес" (431 очко) и "Ред Булл" (391).

