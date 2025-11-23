Шестерых российских саночников допустили до отбора на Олимпиаду-2026

Допуск получили София Мазур, Дарья Олесик, Ксения Шамова, Александр Горбацевич, Павел Репилов и Матвей Пересторонин

Редакция сайта ТАСС

Александр Горбацевич © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Международная федерация санного спорта (FIL) допустила до участия в соревнованиях под своей эгидой шестерых российских спортсменов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации санного спорта России (ФССР).

"Международная федерация санного спорта объявила о допуске к международным соревнованиям под своей эгидой спортсменов и специалистов российской команды по санному спорту в нейтральном статусе, - рассказала представительница ФССР. - В числе допущенных до участия в международных соревнований атлеты, выступающие в женских и мужских одноместных санях: София Мазур, Дарья Олесик, Ксения Шамова, Александр Горбацевич, Павел Репилов и Матвей Пересторонин".

Вместе с российскими саночниками за рубеж будет выезжать команда, состоящая из тренеров, механиков, врачей и массажистов.

Планируется, что первым международным стартом для россиян будут тестовые соревнования на будущей олимпийской трассе в Кортина-д'Ампеццо, которые также станут отборочным этапом на Игры-2026. "Тренировки и соревновательные заезды пройдут в Италии с 24 по 30 ноября и дадут возможность получить очки в зачет олимпийской квалификации", - добавила собеседница ТАСС.

На чемпионате России - 2025, проходившем в конце февраля на олимпийской трассе в Сочи, Мазур заняла первое место, Олесик была второй, Шамова - третьей. Бронзу первенства страны тогда завоевал и Горбацевич, Пересторонин был тогда четвертым, Павел Репилов - пятым. Золото чемпионата России выиграл Роман Репилов, серебро - Семен Павличенко. Два последних саночника пока не получили нейтральный статус.

С 26 по 27 ноября на олимпийской трассе в Сочи пройдет Кубок России по санному спорту. В первой половине ноября ведущие отечественные саночники находились на тренировочном сборе в Китае на трассе в Яньцине, где зимой 2022 года проходила Олимпиада.

Возвращение российских саночников на международные соревнования

В июне конгресс FIL большинством голосов принял решение продлить отстранение российских спортсменов от турниров под эгидой организации и лишить россиян возможности отбираться на Олимпийские игры в Италии. Также конгресс решил не уполномочивать исполком FIL разрабатывать программу для нейтральных российских спортсменов. В июле президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт заявила ТАСС, что федерация приняла решение в судебном порядке отстаивать права своих саночников. В октябре Спортивный арбитражный суд постановил допустить российских саночников до международных соревнований в нейтральном статусе.

Российские саночники были лишены возможности выступать на международных стартах на протяжении трех последних сезонов из-за ситуации на Украине. Первый этап Кубка мира по санному спорту сезона-2025/26 пройдет с 5 по 7 декабря в австрийском Иглсе.

Олимпиада 2026 года пройдет с 6 по 22 февраля в Италии.