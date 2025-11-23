Садкова надеется, что победа на этапе Гран-при будет для нее не последней

Фигуристка стала победительницей этапа Гран-при России в Омске

ОМСК, 23 ноября. /ТАСС/. Фигуристка Дарья Садкова считает очень важной победу на этапе Гран-при России в Омске. Об этом она рассказала журналистам.

Садкова стала победителей этапа Гран-при России в Омске, набрав 224,39 балла.

"После самого проката испытывала чувство радости, конечно, я сама по ходу выступления понимала, какие у меня могут быть ошибки. Где-то на приземлениях я была недостаточно уверенная, я могла бы и могу еще лучше катать. Это базовая настройка у всех спортсменов. Сейчас, наверное, все-таки хочется себя похвалить за то, что [выиграла] золотую медаль - очень важную медаль, - сказала Садкова. - Надеюсь, после этой победы появится больше уверенности, хотелось бы, чтобы еще были золотые медали. Как буду праздновать победу? Я хочу отдохнуть очень, я устала, почти не осталось никаких сил и эмоций, сейчас будут выступать мужчины, хочется на них посмотреть, я тоже за ребят буду болеть. Еще на них надо эмоций, а где их взять? Ну и отдохну сегодня и завтра".

"Когда вышла перед разминкой и охватила взглядом все трибуны, я просто невольно сама начала улыбаться, - отметила Садкова. - Я очень люблю, когда много зрителей, потому что это значит, что очень много людей любят фигурное катание так же, как любим его мы. Они очень за нас болеют и переживают, от этого не могу не улыбаться".

Аделия Петросян выступила вне конкурса на этапе Гран-при в Омске. "Я видела выступление Аделии, я заняла свободное место рядом с Алиной Горбачевой. Я очень рада, что у нее сегодня получилось исполнить два четверных, потому что на предыдущих стартах ей это не удавалось, я желаю ей в течение сезона удачи в том числе на главном турнире, который ей предстоит", - заключила Садкова.

Ранее Петросян выиграла квалификационный турнир в одиночном катании и завоевала олимпийскую лицензию.