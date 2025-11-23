"Спартак" оказывает содействие в деле об избиении болельщика ЦСКА

Ранее стало известно, что несколько фанатов "Спартака" избили болельщика армейцев у трибуны B стадиона "Лукойл-Арена"

Редакция сайта ТАСС

Болельщики "Спартака" © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" оказывает содействие следствию в расследовании дела об избиении болельщика столичного ЦСКА после матча 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом журналистам сообщили в пресс-службе красно-белых.

В субботу "Спартак" дома со счетом 1:0 обыграл ЦСКА. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, несколько фанатов "Спартака" избили болельщика армейцев у трибуны B стадиона "Лукойл-Арена".

"В случившемся после матча "Спартак" - ЦСКА разбираются правоохранительные органы. Клуб оказывает полное содействие. Наш стадион - не место для насилия. Вместе с тем мы считаем, что все клубы должны активно работать со своими болельщиками, в том числе в вопросах поведения на гостевых матчах, а также уважительного отношения к болельщикам других команд", - сообщили в пресс-службе "Спартака".