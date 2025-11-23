Футболист ЦСКА Лукин получил сотрясение мозга в матче со "Спартаком"

Игрок пройдет курс терапии в течение ближайших двух дней

Редакция сайта ТАСС

Матвей Лукин © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Защитник московского футбольного клуба ЦСКА Матвей Лукин получил сотрясение мозга в гостевом матче 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного "Спартака". Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

Встреча прошла в субботу и завершилась победой "Спартака" со счетом 1:0. Как сообщила пресс-служба красно-синих, в течение ближайших двух дней игрок пройдет курс терапии.

Лукину 21 год, в текущем сезоне он провел за ЦСКА 19 матчей и забил один мяч.