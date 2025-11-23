Горбачева считает, что ей не хватило концентрации на этапе Гран-при в Омске

Фигуристка заняла на турнире третье место

Редакция сайта ТАСС

Алина Горбачева © Кирилл Кухмарь/ ТАСС

ОМСК, 23 ноября. /ТАСС/. Фигуристке Алине Горбачевой не хватило концентрации в произвольной программе на этапе Гран-при России в Омске. Об этом Горбачева рассказала журналистам.

Горбачева заняла на этапе Гран-при третье место, набрав 215,60 балла.

"Думаю, что немного не хватило концентрации, все-таки на четверной ее очень много уходит, - отметила Горбачева. - Дальше я почему-то начала переживать, хотя на четверные заходила довольно спокойно. Тройные прыжки - это уже то, что я делаю очень давно. Я их умею прыгать все. К сожалению, бывают и такие ошибки, но на них мы учимся. Тренеры поддержали, видели, что очень я расстроилась, переживала после проката, подбадривали меня, сказали, что выиграю там, где надо. Конечно, в планах есть добавлять второй четверной. Чуть-чуть выдохну после этого этапа, наверное, будет несколько выходных, затем буду дальше готовиться к чемпионату России".

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Санкт-Петербурге с 18 по 21 декабря.