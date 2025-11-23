Двоеглазова рассказала, как ее "грел" исполненный четверной лутц на Гран-при

Спортсменка заняла второе место на этапе Гран-при России в Омске

Алиса Двоеглазова © Кирилл Кухмарь/ ТАСС

ОМСК, 23 ноября. /ТАСС/. Фигуристку Алису Двоеглазову подстегивало во время проката произвольной программы на этапе Гран-при России в Омске исполнение четверного лутца. Об этом она рассказала журналистам.

Двоеглазова стала второй, набрав 221,64 балла. Победительницей этапа Гран-при России в Омске стала Дарья Садкова (224,39 балла).

"Лутц грел меня весь прокат, даже в моменте не так расстроилась после неудачи с четверным тулупом, конечно, потом я осознавала, становилось грустно, но во время проката меня подстегивало, что я прыгнула четверной лутц, - рассказала Двоеглазова. - Особо по-другому не настраивалась, чувствовала, что сегодня было хорошее настроение перед прокатом. Немного убрала заход перед этим прыжком, чуть покороче сделали, чтобы не ехать сильно в борт. Какие мысли были после четвертого места после короткой программы? Посмотрела, где и какие ошибки были, подумала о том, как правильнее работать над короткой программой, больше уделять ей времени. Немного удивилась оценкам, но судьям, естественно, виднее. Тем более здесь более конкурентный состав".

"Здесь был более серьезный этап по составу у девочек, тут призеры чемпионата России-2025, я с Алиной [Горбачевой] не сталкивалась особо, было интересно. Конечно, нервишки пощекотала после проката произвольной, не знала, какая буду. Желала попасть на пьедестал. Не обидно, что проиграла Дарье Садковой? Я рада за Дашу, знаю, какой путь она проходила, всем нам было нелегко, каждые соревнования - это борьба с собой. Я должна выполнять свою работу, а дальше как будет", - добавила Двоеглазова.