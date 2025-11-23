Фигурист Гуменник выиграл этап Гран-при России в Омске

Вторым стал Евгений Семененко, третьим - Владислав Дикиджи

Петр Гуменник © Валерий Шарифулин/ ТАСС

ОМСК, 23 ноября. /ТАСС/. Петр Гуменник стал победителем пятого этапа Гран-при России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Омске.

По сумме двух программ Гуменник получил 311,12 балла (105,06 за короткую программу + 206,06 за произвольную). Второе место занял Евгений Семененко (263,48; 92,38 + 171,10). Третьим стал Владислав Дикиджи (257,22; 84,28 + 172,94).

Гуменнику 23 года, он является серебряным и бронзовым призером чемпионатов России и двукратным победителем финалов Гран-при России. В сентябре фигурист отобрался на Олимпийские игры 2026 года благодаря победе на квалификационном турнире в Пекине.

Этап Гран-при в Омске завершится 23 ноября.