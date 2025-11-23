Казахстанца Головкина избрали президентом World Boxing

Головкин был единственным кандидатом на пост главы организации

Геннадий Головкин © Steve Marcus/ Getty Images

РИМ, 23 ноября. /ТАСС/. Представитель Казахстана Геннадий Головкин избран президентом World Boxing. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Выборный конгресс проходит в воскресенье в Риме. Головкин был единственным кандидатом на пост главы организации.

Головкину 43 года, в своем последнем бою, который прошел в сентябре 2022 года, он проиграл мексиканцу Саулю Альваресу в поединке за звание абсолютного чемпиона мира среди боксеров-профессионалов во втором среднем весе. На счету боксера 42 победы (37 нокаутом), 2 поражения и 1 ничья. Головкин стал чемпионом Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в апреле 2022 года, проведя бой против японца Рёты Мураты. В марте 2023 года спортсмен отказался от титула. Ранее представитель Казахстана 19 раз защищал титул чемпиона мира WBA, 5 раз - Всемирного боксерского совета (WBC), 4 раза - Международной боксерской федерации (IBF). В любителях становился серебряным призером Олимпийских игр (2004) и чемпионом мира (2003). С февраля 2024 года он занимает пост президента Национального олимпийского комитета Казахстана.

В феврале Международный олимпийский комитет (МОК) временно признал World Boxing международной организацией, управляющей боксом на мировом уровне. В марте сессия МОК утвердила внесение бокса в программу Олимпийских игр 2028 года под эгидой World Boxing. Сессия МОК исключила Международную ассоциацию бокса (IBA) из олимпийского движения, поскольку федерация, лишенная в 2019 году права проводить олимпийский отбор и олимпийские соревнования, не смогла решить финансовые и управленческие проблемы. IBA возглавляет россиянин Умар Кремлев.