Дикиджи признался, что ему было тяжело выступать на этапе Гран-при в Омске

Фигурист занял третье место на этапе Гран-при России

Владислав Дикиджи © Петр Ковалев/ ТАСС

ОМСК, 23 ноября. /ТАСС/. Фигуристу Владиславу Дикиджи тяжело дался прокат произвольной программы на этапе Гран-при России в Омске. Об этом он рассказал журналистам.

Дикиджи стал третьим на этапе Гран-при, набрав 257,22 балла.

"Да никаких эмоций нет, не знаю. Умиротворение и пустота. По поводу короткой - флип, как мы выяснили, нельзя прыгать на длинный борт, арена тут поменьше, возможно, выбило, да вообще флип меня выбил, не скрутил его. Обычно серьезно подхожу к этому и не позволяю себе делать бабочки. По произвольной тяжеловато было. Слава богу, лутц первый получился. Но конкретно тяжело было, может, часовой пояс [повлиял], может, не выспался. На сальхове бабочка - не понимаю, как так получилось. Все нужно динамичнее делать. В этот раз прям нервничал", - отметил Дикиджи.

"Я думаю, после этого старта меня замотивирует работать больше. Ребята у нас все сильные. Нужно бороться самим с собой, нужно кататься по максимуму, и что будет, то будет", - добавил фигурист.