Бывший хоккеист "Амурских тигров" погиб в возрасте 24 лет

Пресс-служба хабаровского клуба сообщила, что Даниил Шматков попал в ДТП

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Булкин/ ТАСС

ХАБАРОВСК, 23 ноября. /ТАСС/. Бывший защитник хабаровского клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) "Амурские тигры" Даниил Шматков погиб в результате ДТП. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Ему было 24 года.

"Экс-защитник "Амурских тигров" попал в трагическое ДТП, управляя своим грузовиком", - говорится в заявлении пресс-службы.

Шматков выступал в МХЛ с 2019 по 2021 год. В 107 матчах он забросил 3 шайбы и сделал 6 результативных передач.