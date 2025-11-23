Бывший хоккеист "Амурских тигров" погиб в возрасте 24 лет
13:23
ХАБАРОВСК, 23 ноября. /ТАСС/. Бывший защитник хабаровского клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) "Амурские тигры" Даниил Шматков погиб в результате ДТП. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Ему было 24 года.
"Экс-защитник "Амурских тигров" попал в трагическое ДТП, управляя своим грузовиком", - говорится в заявлении пресс-службы.
Шматков выступал в МХЛ с 2019 по 2021 год. В 107 матчах он забросил 3 шайбы и сделал 6 результативных передач.