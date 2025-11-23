Гуменник поедет на сбор в США к Арутюняну перед чемпионатом России

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Санкт-Петербурге с 18 по 21 декабря

Редакция сайта ТАСС

Петр Гуменник © Петр Ковалев/ ТАСС

ОМСК, 23 ноября. /ТАСС/. Фигурист Петр Гуменник проведет двухнедельные сборы в США с тренером Рафаэлем Арутюняном перед чемпионатом России. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

"Буду наращивать форму, буду улучшать технику. Сейчас планирую поехать к Рафаэлю Владимировичу [Арутюняну] в Калифорнию, там будем работать над прыжками. И над программой тоже. Еду на две недели", - сказал Гуменник.

В воскресенье Гуменник стал победителем пятого этапа Гран-при России по фигурному катанию. В произвольной программе он исполнил пять четверных прыжков.

"Возможно, с четырьмя четверными я могу более свободно и легко кататься, показывать больше эмоций. Нужно все равно держать в голове, что можно откатать и с четырьмя четверными, ближе к делу нужно будет все взвесить и сделать выбор. Мне лично внимание помогает, я человек сконцентрированный, меня сложно отвлечь. Приятно, когда получаю отзыв от болельщиков и журналистов, мне хочется больше тренироваться", - отметил Гуменник.

Гуменнику 23 года, он является серебряным и бронзовым призером чемпионатов России и двукратным победителем финалов Гран-при России. В сентябре фигурист отобрался на Олимпийские игры 2026 года благодаря победе на квалификационном турнире в Пекине.