Клуб КХЛ "Трактор" расторг контракт с канадским вратарем Дригером

Он провел за "Трактор" 23 матча

Крис Дригер © Александр Щербак/ ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Челябинский клуб Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Трактор" расторг контракт с канадским вратарем Крисом Дригером по соглашению сторон. Об этом сообщает пресс-служба "Трактора".

Дригер заключил контракт с челябинским клубом в июне. Он был рассчитан до конца сезона-2025/26. В 23 матчах КХЛ Дригер одержал восемь побед при 89,7% отраженных бросков и коэффициенте надежности 3,05.

Дригеру 31 год, в 2012 году он был выбран "Оттавой" под 76-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги. Он также выступал за "Виннипег", "Флориду" и "Сиэтл". В составе сборной Канады завоевал серебро на чемпионате мира в 2022 году.

"Трактор" набрал 31 очко в 30 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.