"Зенит" обыграл "Пари НН" и вышел на первое место в чемпионате России

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу команды из Санкт-Петербурга

Защитники "Зенита" Роман Вега и Густаво Мантуан © Александр Демьянчук/ ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 ноября. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" со счетом 2:0 обыграл "Пари Нижний Новгород" в матче 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) и возглавил турнирную таблицу чемпионата. Встреча прошла в Нижнем Новгороде.

Забитыми мячами отметились Максим Глушенков (48-я минута) и Вендел (69).

"Зенит" не проигрывает в РПЛ на протяжении 12 матчей (8 побед, 4 ничьих), единственное поражение команда из Санкт-Петербурга потерпела в 4-м туре от грозненского "Ахмата" (0:1). "Зенит" набрал 33 очка и возглавил турнирную таблицу РПЛ. Столько же очков имеют московский ЦСКА и "Краснодар", который проведет выездной матч 16-го тура со столичным "Локомотивом" позднее в воскресенье. Петербуржцы опережают столичную и краснодарскую команды благодаря результатам личных встреч.

"Пари НН" не может выиграть в РПЛ на протяжении 8 матчей (2 ничьих, 6 поражений). Команда из Нижнего Новгорода с 8 очками занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России.

В следующем туре "Зенит" 30 ноября примет казанский "Рубин", "Пари НН" 29 ноября на выезде сыграет с тольяттинским "Акроном". Также 27 ноября "Зенит" проведет ответный матч четвертьфинала "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России с московским "Динамо". Встреча пройдет в Москве, в первой игре петербуржцы уступили со счетом 1:3.