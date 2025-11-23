Фигуристы Чикмарева и Янченков выиграли этап Гран-при России в парах

Второе место заняли Анастасия Мишина и Александр Галлямов, третьими стали Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев

Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков © Кирилл Кухмарь/ ТАСС

ОМСК, 23 ноября. /ТАСС/. Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков стали победителями пятого этапа серии Гран-при России по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар. Турнир прошел в Омске.

По сумме двух программ победители получили 220,53 балла (75,92 за короткую программу + 144,61 за произвольную). Второе место заняли Анастасия Мишина и Александр Галлямов (210,99; 76,64 + 134,35), третье - Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев (199,97; 69,91 + 130,06).

Чикмаревой 18 лет, Янченкову - 21 год. Они являются бронзовыми призерами чемпионата России 2024 года. Прошлый сезон спортсмены пропустили из-за травмы партнерши.

Мишиной 24 года, Галлямову 26 лет. Вместе спортсмены стали двукратными бронзовыми призерами Олимпийских игр 2022 года, чемпионами мира (2021) и Европы (2022).

Финал Гран-при России пройдет в марте 2026 года в Челябинске.