Чикмарева рассказала, что получала удовольствие от проката на Гран-при

Фигуристы Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков выиграли этап Гран-при России в Омске в соревнованиях спортивных пар

Редакция сайта ТАСС

Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков © Кирилл Кухмарь/ ТАСС

ОМСК, 23 ноября. /ТАСС/. Фигуристы Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков, выступающие в спортивных парах, получали удовольствие от проката на этапе Гран-при России в Омске. Об этом они рассказали журналистам.

Чикмарева и Янченков стали победителями этапа Гран-при, набрав 220,53 балла. На этапе Гран-при в Красноярске спортсмены заняли третье место.

"Положительные эмоции, довольны, что выполнили всю работу, - сказала Чикмарева. - Горды, что смогли добиться такого успеха после этапа в Красноярске. Главная ли эта победа в карьере? Нет, однозначно. Ехали ли на контроле? Скорее, получала удовольствие. Контроль был первые четыре элемента, потом была уверена во всем оставшемся контенте".

"Мы просто сегодня были сильнее. Самая жара будет на чемпионате России. Если будем чисто катать на чемпионате России, все сделается за нас. Просто надо катать чисто - это правильная фраза. Как будет отмечать? Чай попью с шоколадкой", - добавил Янченков.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Санкт-Петербурге с 18 по 21 декабря.