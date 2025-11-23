Тарасова назвала уникальным катание Чикмаревой и Янченкова на Гран-при

Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков победили в соревнованиях спортивных пар на этапе Гран-при России в Омске

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Победители пятого этапа российской серии Гран-при Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков, выступающие в спортивных парах, катались на турнире уникальным образом. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова по итогам соревнований.

Чикмарева и Янченков стали победителями этапа Гран-при в Омске. Вторыми стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, третьими - Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев.

"От этапа к этапу наши спортсмены были все сильнее, и это особенно было видно на последнем этапе в Омске. Новые программы катали уже буквально как старые. Ни в чем не сомневались, шли на сложные элементы. Взять Чикмареву и Янченкова - уникальным образом катались, как говорят - все на одну ножку. А этого всего у них было очень много. Я редко видела, чтобы так катались. Говорила в эфире, когда комментировала: "Следите за [Павлом] Слюсаренко (тренер пары - прим. ТАСС), он хорошо работает". Это новые поддержки, новые входы, новые элементы, все в удовольствие. Хорошая, изумительная программа", - отметила Тарасова.