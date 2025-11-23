ЦСКА обыграл "Зенит" в матче Единой лиги ВТБ

Встреча завершилась со счетом 93:88

Баскетболист ЦСКА Каспер Уэйр © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Баскетболисты московского ЦСКА победили со счетом 93:88 петербургский "Зенит" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в Москве.

Самым результативным игроком матча стал баскетболист ЦСКА Каспер Уэйр, набравший 25 очков. В составе "Зенита" 21 очко на счету Георгия Жбанова.

ЦСКА одержал 10 побед при 2 поражениях. Армейцы занимают 1-е место в турнирной таблице. "Зенит" с 7 победами и 5 поражениями располагается в таблице на 4-й строчке.

В следующем матче ЦСКА 5 декабря в Краснодаре сыграет с командой "Локомотив-Кубань". "Зенит" 7 декабря на выезде встретится с "Уралмашем" из Екатеринбурга.