"Молодец, девочка". Тарасова - о выступлении Петросян вне конкурса в Омске

На этапе Гран-при России Петросян представила произвольную программу, с которой ей предстоит выступить на Олимпиаде

Аделия Петросян © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высоко оценила прокат фигуристки Аделии Петросян в Омске, где она выступила вне конкурса на заключительном этапе российского Гран-при. Об этом Тарасова рассказала ТАСС.

Петросян представила омским болельщикам произвольную программу, с которой ей предстоит выступить в феврале на Олимпийских играх в Италии. В прокате фигуристка справилась с двумя четверными тулупами, один из которых в каскаде с двойным. Фигуристка сделала два вращения на четвертый уровень, но допустила помарку на тройном риттбергере и падение с тройного лутца.

"Молодец, девочка. Маленькие ошибки - это ерунда", - сказала Тарасова.