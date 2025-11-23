Определились все фигуристы, отобравшиеся на чемпионат России

Соревнования пройдут с 18 по 21 декабря в Санкт-Петербурге

ТАСС, 23 ноября. Отобравшиеся на Олимпиаду фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник прошли квалификацию на чемпионат России по итогам этапов Гран-при.

На чемпионате России выступят по 18 одиночников, 12 спортивных пар и 15 танцевальных дуэтов.

Помимо Петросян, в женском одиночном катании право выступить на чемпионате России завоевали Алиса Двоеглазова, Дарья Садкова, Дина Хуснутдинова, Алина Горбачева, Анна Фролова, Мария Захарова, Анна Ляшенко, Елизавета Куликова, Софья Муравьева, Ксения Гущина, Ксения Синицына, Вероника Яметова, Мария Елисова, Камилла Нелюбова, Арина Кудлай, Мария Пулина и Ева Зубкова. Кроме Гуменника, в мужском одиночном катании на турнир отобрались Марк Кондратюк, Евгений Семененко, Владислав Дикиджи, Николай Угожаев, Григорий Федоров, Макар Игнатов, Артур Даниелян, Александр Мельников, Роман Савосин, Андрей Мозалев, Артем Ковалев, Никита Сарновский, Глеб Лутфуллин, Матвей Ветлугин, Даниил Самсонов, Дамир Черипка и Семен Соловьев.

В соревнованиях спортивных пар выступят Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков, Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, Таисия Щербинина и Артем Петров, Елизавета Осокина и Артем Грицаенко, Вероника Меренкова и Даниль Галимов, Валерия Ходыкина и Даниил Бутенко, Алиса Блинникова и Алексей Карпов, Майя Шегай и Андрей Шадерков, Анна Москвалева и Артем Родзянов. Среди танцевальных дуэтов квалификацию прошли Александра Степанова и Иван Букин, Василиса Кагановская и Максим Некрасов, Екатерина Миронова и Евгений Устенко, Елизавета Шичина и Павел Дрозд, Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов, Анна Щербакова и Егор Гончаров, Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов, Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано, Анна Коломенская и Артем Фролов, Софья Шевченко и Андрей Ежлов, Софья Леонтьева и Даниил Горелкин, Милана Кузьмина и Дмитрий Студеникин, Таисия Линчевская и Дмитрий Щербаков, Алиса Абдуллина и Егор Петров, Ольга Федорова и Павел Драко.

Чемпионат России пройдет с 18 по 21 декабря в Санкт-Петербурге.