Московское "Динамо" одержало победу в первом матче после ухода Карпина

17 ноября Валерий Карпин объявил об уходе с поста главного тренера "Динамо"

Редакция сайта ТАСС

Футболисты московского "Динамо" © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Футболисты московского "Динамо" со счетом 3:0 обыграли махачкалинское "Динамо" в матче 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в Москве.

Забитыми мячами отметились Константин Тюкавин (27-я минута), Иван Сергеев (46) и Эль-Мехди Маухуб (87). На 70-й минуте игрок гостей Имадеддин Аззи получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

17 ноября об уходе с поста главного тренера "Динамо" объявил Валерий Карпин. Он объяснил свое решение желанием сосредоточиться на работе в сборной России. Исполняющим обязанности главного тренера "Динамо" является Ролан Гусев.

Московское "Динамо" прервало серию из пяти матчей без побед в РПЛ. Столичная команда набрала 20 очков и поднялась на 9-е место в турнирной таблице. Махачкалинское "Динамо" с 14 очками располагается на 13-й строчке.

В следующем туре московское "Динамо" 30 ноября на выезде сыграет с грозненским "Ахматом". Махачкалинское "Динамо" 1 декабря в гостях встретится с "Сочи".