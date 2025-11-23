Российские шахматистки стали победительницами командного чемпионата мира

В финале россиянки победили сборную Азербайджана

Редакция сайта ТАСС

Александра Горячкина © Станислав Красильников/ ТАСС

МАДРИД, 23 ноября. /ТАСС/. Российские шахматистки обыграли сборную Азербайджана в финале командного чемпионата мира. Турнир проходил в Испании.

Поединок состоял из двух матчей. В первом россиянки одержали победу со счетом 3:1. Свои партии выиграли Александра Горячкина и Полина Шувалова, вничью сыграли Екатерина Лагно и Лея Гарифуллина. Во втором матче россиянки выиграли со счетом 2,5:1,5. Победу одержала Гарифуллина, вничью сыграли Горячкина, Лагно и Шувалова.

Россиянки выиграли турнир в третий раз, ранее победы на командном чемпионате мира были одержаны в 2017 и 2021 годах. Во всех соревнованиях принимала участие Лагно, в 2013 году она стала чемпионкой мира в составе сборной Украины. Горячкина выиграла турнир в третий раз, Шувалова - во второй. В состав российской команды также входила Анна Шухман, которая, как и Гарифулина, впервые стала победительницей командного чемпионата мира.

Командный чемпионат мира проводится раз в два года. В 2023 году россиянки пропускали соревнования из-за решения совета Международной шахматной федерации, который в 2022 году запретил сборным России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под эгидой организации. В 2025 году россиянки выступили на турнире в нейтральном статусе.