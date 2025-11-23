Футболист "Спартака" Дмитриев стал автором рекордного достижения

Он стал самым молодым игроком "Спартака", забившим победный гол в ворота ЦСКА в чемпионатах России

Игорь Дмитриев © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Футболист московского "Спартака" Игорь Дмитриев стал самым молодым игроком команды, забившим победный гол в ворота ЦСКА в чемпионатах России. Об этом сообщает пресс-служба "Спартака".

В субботу "Спартак" со счетом 1:0 обыграл ЦСКА в матче 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Единственный мяч забил Дмитриев.

На момент гола Дмитриеву был 21 год 3 месяца и 29 дней. Ранее самым молодым автором победного гола в составе "Спартака" в играх с ЦСКА был Александр Ширко. В возрасте 22 лет 5 месяцев и 15 дней он отличился в игре чемпионата России 1999 года. В той встрече "Спартак" одержал победу со счетом 1:0.