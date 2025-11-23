Филатов: российские шахматистки триумфально вернулись на соревнования

Они стали победительницами командного чемпионата мира

МОСКВА, 23 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российские шахматистки триумфально вернулись на международную арену после перерыва, связанного с санкциями. Об этом ТАСС заявил президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

В воскресенье российские шахматистки стали победительницами командного чемпионата мира.

"После долгого перерыва, связанного с санкциями против российских спортсменов, наши шахматистки триумфально вернулись на международную арену. Победа на командном чемпионате мира без единого матчевого поражения - это огромная заслуга наших спортсменок и тренерского штаба, а также свидетельство нашей силы. Особо хочу отметить Полину Шувалову, которая в 10 сыгранных ею партиях набрала 9,5 очка, - сказал Филатов. - Поздравляю нашу команду с волевой победой на этом сложнейшем соревновании и желаю всем новых успехов! Надеюсь, что за возвращением женской сборной последует и допуск мужской команды с нашим дальнейшим участием на Всемирной шахматной олимпиаде".

Командный чемпионат мира проводится раз в два года. В 2021 году россиянки стали победительницами турнира, в 2023-м они пропускали соревнования из-за решения совета Международной шахматной федерации, который в 2022 году запретил сборным России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под эгидой организации. В 2025 году россиянки выступили на турнире в нейтральном статусе.