Ткачев: российская шахматная школа является самой сильной в мире

Ранее российские шахматистки обыграли сборную Азербайджана в финале командного чемпионата мира

Исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев © Валерия Калугина/ ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Победа россиянок на командном чемпионате мира доказывает, что отечественная шахматная школа является самой сильной в мире. Такое мнение ТАСС высказал исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев.

"В очередной раз подтверждается: если нас куда-то допускают, то мы неизменно занимаем первое место. Отметил бы, что это общая победа. У девчонок много болельщиков по всему миру, а не только в России, и уверен, что многие рады возвращению нашей сборной, - сказал Ткачев. - Мы не проиграли ни одного матча, что доказывает, что российская шахматная школа является самой сильной в мире на данный момент. И кто бы какие палки в колеса ни вставлял, какие бы интервью ни давали с признаниями, что сделают все, чтобы русских лишить шахмат, - ничего у них не получится. Девчонки показали, как надо решать все вопросы за шахматной доской, а не кулуарно".

Командный чемпионат мира проводится раз в два года. В 2021 году россиянки стали победительницами турнира, в 2023-м они пропускали соревнования из-за решения совета Международной шахматной федерации, который в 2022 году запретил сборным России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под эгидой организации. В 2025 году россиянки выступили на турнире в нейтральном статусе.