Глава Дагестана Меликов планирует встретиться с Махачевым 25 ноября

16 ноября Ислам Махачев победил Джека Деллу Маддалену и стал чемпионом UFC в полусреднем весе

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов © Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Глава Республики Дагестан Сергей Меликов планирует 25 ноября встретиться с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпиона (UFC) Исламом Махачевым. Об этом Меликов рассказал ТАСС.

16 ноября Махачев победил австралийца Джека Деллу Маддалену единогласным решением судей на турнире UFC 322 и стал чемпионом организации в полусреднем весе. Махачев возглавил рейтинг UFC вне зависимости от весовых категорий. Боец должен вернуться на родину в воскресенье.

"Конечно, будут мероприятия. Мы с ним послезавтра встретимся, поблагодарим его за то, что он делает для российского спорта в целом и для Дагестана. Он является безусловным лидером и общественного мнения, и лидером среди молодежи", - сказал Меликов.

"Но сказанные его слова, что наша страна самая сильная, наша республика самая сильная, наши спортсмены самые сильные, нужно оценивать не только по отношению к спортсменам ММА. Я полностью поддерживаю его слова, мы самые сильные. Спасибо Исламу за его победу, которой он это доказал", - добавил глава Дагестана.