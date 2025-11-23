ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Карпов надеется, что FIDE допустит мужскую сборную России до соревнований

Ранее российские шахматистки стали победительницами командного чемпионата мира
17:35

Анатолий Карпов

© Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов надеется, что Международная шахматная федерация (FIDE) допустит мужскую сборную России до участия в международных соревнованиях. Об этом Карпов рассказал ТАСС.

Российские шахматистки обыграли сборную Азербайджана в финале командного чемпионата мира. В июле FIDE допустила женскую сборную России до участия в турнире.

"Наши девушки - большие молодцы, что сумели так вернуться. Это очень здорово. Теперь, надеюсь, и мужскую сборную нашу вернут. Хотя ей, конечно, будет сложнее победить", - сказал Карпов.

Командный чемпионат мира проводится раз в два года. В 2021 году россиянки стали победительницами турнира, в 2023-м они пропускали соревнования из-за решения совета Международной шахматной федерации, который в 2022 году запретил сборным России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под эгидой организации. В 2025 году россиянки выступили на турнире в нейтральном статусе. 

