"Локомотив" и "Краснодар" сыграли вничью в матче РПЛ

Встреча завершилась со счетом 1:1

Редакция сайта ТАСС

Защитник "Краснодара" Лукас Оласа и полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Футболисты московского "Локомотива" и "Краснодара" сыграли вничью со счетом 1:1 в заключительном матче 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "РЖД-Арене" в Москве.

В составе "Локомотива" мяч забил Александр Руденко (11-я минута). У "Краснодара" отличился Дуглас Аугусто (16). Из-за дисквалификации игру пропустил капитан "Локомотива" Дмитрий Баринов.

"Краснодар" набрал 34 очка и вернулся на 1-е место в турнирной таблице. "Локомотив" с 31 очком располагается на 4-й строчке.

В следующем туре "Локомотив" на выезде сыграет с "Ростовом", "Краснодар" примет самарские "Крылья Советов". Обе встречи пройдут 30 ноября. Также на следующей неделе команды проведут ответные матчи четвертьфинала "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России. "Локомотив" 26 ноября на своем поле встретится с московским "Спартаком" (первый матч - 1:3), "Краснодар" в тот же день дома сыграет с "Оренбургом" (первый матч - 3:1).