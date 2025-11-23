Галактионов рассказал, как он работает с новым гендиректором "Локомотива"

12 ноября на пост генерального директора клуба был назначен Борис Ротенберг

Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Новый генеральный директор московского футбольного клуба "Локомотив" Борис Ротенберг практически ежедневно общается с главным тренером команды Михаилом Галактионовым и старается вникнуть в дела команды. Об этом Галактионов рассказал журналистам.

О назначении Ротенберга стало известно 12 ноября.

"Безусловно, с ним общение было и раньше по взаимодействию с молодежным департаментом. Сейчас, когда он вступил в новую должность, у нас происходит общение практически в ежедневном контакте. Мы делимся информацией по состоянию команды. Поэтому рабочий процесс идет, и надо отдать должное его профессионализму, что он вникает в дела команды, погружен в них", - сказал Галактионов.

Ротенбергу 39 лет, он завершил профессиональную карьеру футболиста в 2022 году. До этого на протяжении 6 лет выступал за "Локомотив", с которым выиграл чемпионат России (2018), а также кубок (2017, 2019, 2021) и суперкубок страны (2019). После завершения профессиональной карьеры работал в менеджменте "Локомотива" в качестве руководителя департамента развития молодежного футбола, а позднее был назначен заместителем генерального директора клуба.