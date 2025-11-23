Зажжение олимпийского огня для Игр-2026 пройдет в музее Древней Олимпии

Церемония, которая состоится 26 ноября, будет проходить во внутреннем помещении Археологического музея в связи с неблагоприятными погодными условиями

© Milos Bicanski/ Getty Images

АФИНЫ, 24 ноября. /ТАСС/. Официальная церемония зажжения олимпийского огня для зимних Олимпийских игр - 2026 в Италии пройдет 26 ноября в Археологическом музее в Древней Олимпии из-за ожидающейся непогоды. Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет (НОК) Греции.

По его словам, "в связи с неблагоприятными погодными условиями, ожидаемыми 25 и 26 ноября, церемония зажжения олимпийского огня для Игр-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо состоится во внутреннем помещении Археологического музея Олимпии". "Это изменение было сочтено необходимым для обеспечения безопасности всех участников и престижа церемонии", - подчеркнули в НОК.

По предварительной информации, на церемонии зажжения олимпийского огня будут присутствовать президент Греции Константинос Тасулас, президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри, президент организационного комитета Олимпийских и Паралимпийских игр Джованни Малаго, президент НОК Греции Исидорос Кувелос, мэр Древней Олимпии Аристидис Панайтопулос.

В олимпийском комитете подчеркнули, что в связи с ограниченной вместимостью музея это мероприятие будет закрыто для широкой публики. "Греческий олимпийский комитет прилагает все усилия для того, чтобы святость, традиции и дух церемонии были в полной мере соблюдены, несмотря на необходимые корректировки", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте НОК.

Обычно за день до официальной церемонии в Древней Олимпии НОК проводил ее генеральную репетицию, на которой в резервном порядке зажигали олимпийский огонь от солнечных лучей с помощью параболического зеркала. На генеральную репетицию тогда приходили сотни обычных посетителей археологической площадки Древней Олимпии и журналисты. В непогоду зажечь факел от солнечных лучей никак нельзя, поэтому, как сообщили ТАСС в НОК, генеральную репетицию могут попробовать провести 24 ноября, когда в Древней Олимпии еще должно светить солнце.

Новый первый факелоносец

НОК Греции также сообщил о том, что первым факелоносцем эстафеты олимпийского огня по греческой территории станет бронзовый призер Олимпийских игр - 2024 в Париже по академической гребле Петрос Гайдатзис вместо ранее объявленного греческого горнолыжника Александроса Гинниса, который получил травму на тренировке. Гайдатзис заявил, что для него большая честь, что НОК Греции выбрал его первым факелоносцем зимних Олимпийских игр. "Я считаю, что тот факт, что я буду первым бегуном, который понесет олимпийский огонь, столь же почетен для меня, как и бронзовая медаль, которую я завоевал на Олимпийских играх 2024 года. Я сделаю все возможное, чтобы наилучшим образом выразить олимпийские идеалы и прославить свою страну в мире", - сказал Гайдатзис.

В свою очередь, в письме президенту НОК Александрос Гиннис выразил глубокое сожаление по поводу того, что не может осуществить свою давнюю мечту, но ему необходимо немедленно начать физиотерапию и программу тренировок, чтобы "не потерять ни дня реабилитации и быть на 100% готовым к февралю, к зимним Олимпийским играм".

В Древней Олимпии 26 ноября будет дан старт 9-дневной эстафете олимпийского огня по Греции, которая будет проходить до 4 декабря. Ее маршрут охватит 2 200 км, пересечет 23 префектуры и 7 регионов страны. Всего в рамках эстафеты олимпийского огня по Греции состоятся 36 местных церемоний встречи олимпийского огня. Эстафета, в которой примут участие около 450 факелоносцев, пройдет через населенные пункты Пиргос, Амалиада, Калаврита, Патры, Агринио, Карпениси, Каламбака, Мецово, Козани, Кастория, Флорина, Науса, Серре, Драма, Салоники, Ламия, Арахова, Левадия, Афины и завершится на столичном стадионе "Панатинаикос" 4 декабря. Там состоится церемония передачи огня оргкомитету Игр в Италии.

Зимние Олимпийские игры в 2026 году пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля. Российские спортсмены будут участвовать в них в нейтральном статусе без права выступать в командных дисциплинах.