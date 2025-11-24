"Миннесота" обыграла "Виннипег" благодаря шайбам Капризова и Юрова

Встреча завершилась со счетом 3:0

ОТТАВА, 24 ноября. /ТАСС/. "Миннесота" одержала победу над "Виннипегом" со счетом 3:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Голы забили Данила Юров (29-я минута), Брок Фэйбер (39) и Кирилл Капризов (47). Результативной передачей отметился Яков Тренин.

"Миннесота" занимает 3-е место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 28 очков в 23 матчах. "Виннипег" располагается на 5-й позиции с 24 очками после 21 игр.

В следующем матче "Миннесота" в ночь на 27 ноября по московскому времени сыграет в гостях против "Чикаго", "Виннипег" в этот же день встретится на выезде с "Вашингтоном".

В других матчах игрового дня "Сан-Хосе" дома обыграл "Бостон" (2:1). В составе хозяев шайбу забросил защитник Шакир Мухамадуллин, его коллега по амплуа Дмитрий Орлов сделал результативную передачу. Голкипер "Сан-Хосе" Ярослав Аскаров отразил 33 броска из 34. "Нью-Йорк Айлендерс" на своем льду одолел "Сиэтл" (1:0 Б), "Колорадо" в гостях был сильнее "Чикаго" (1:0), продлив победную серию до девяти игр.