ФССР подала иск в арбитраж из-за недопуска экипажей саней к отбору на Игры

К стартам были допущены только шесть индивидуальных спортсменов

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Федерация санного спорта России (ФССР) подала иск в арбитражный орган Международной федерации санного спорта (FIL) на решение организации о недопуске российских экипажей саней-двоек к отбору на Олимпийские игры 2026 года. Об этом ТАСС сообщила президент ФССР Наталия Гарт.

"Сегодня наши спортсмены в статусе нейтральных индивидуальных атлетов в рамках олимпийской тренировочной недели приступают к подготовке на будущей санной трассе Олимпийских игр - 2026, - рассказала Гарт. - Нам удалось добиться допуска до турниров под эгидой FIL шестерых спортсменов благодаря поддержке Министерства спорта РФ, Олимпийского комитета России (ОКР), лично министра спорта РФ, председателя ОКР Михаила Владимировича Дегтярева. Мы прошли долгий и непростой путь, чтобы спустя почти четыре года вернуться на международные старты. Благодаря решению спортивного суда у нас появилась возможность побороться за право выступить на Олимпиаде-2026".

К участию в отборе на ОИ-2026 были допущены шесть спортсменов в нейтральном статусе: София Мазур, Дарья Олесик, Ксения Шамова, Александр Горбацевич, Павел Репилов, Матвей Пересторонин. "Им предстоит выступить на турнирах и получить первые очки олимпийской квалификации на трассе будущих Игр в Кортина-д'Ампеццо. Спортсменов сопровождают тренеры, специалисты и медперсонал. Однако, не получили допуска к турнирам мужские и женские экипажи. Федерация санного спорта России подала иск в арбитраж FIL, мы намерены продолжать бороться за права всех российских саночников, которые пока не имеют возможности выступать на международном уровне", - добавила собеседница ТАСС.

В июне конгресс FIL большинством голосов принял решение продлить отстранение российских спортсменов от турниров под эгидой организации и лишить россиян возможности отбираться на Олимпийские игры в Италии. Также конгресс решил не уполномочивать исполком FIL разрабатывать программу для нейтральных российских спортсменов. В июле Гарт заявила ТАСС, что федерация приняла решение в судебном порядке отстаивать права своих саночников. В октябре Спортивный арбитражный суд постановил допустить российских саночников до международных соревнований в нейтральном статусе.

Российские саночники были лишены возможности выступать на международных стартах на протяжении трех последних сезонов из-за ситуации на Украине. Олимпиада 2026 года пройдет с 6 по 22 февраля в Италии. Первые квалификационные соревнования пройдут в Кортина-д'Ампеццо с 29 по 30 ноября.