Еще пятерых российских паралимпийцев взяли под усиленный допинг-контроль

В ноябре в пулы допинг-тестирования попали Алексей Бугаев, Михаил Слинкин, Полина Новаковская, Варвара Ворончихина, Иван Голубков

Иван Голубков © Владимир Смирнов/ ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) включила в свои обновленные пулы допинг-тестирования еще пятерых российских паралимпийцев. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Под усиленный допинг-контроль со стороны FIS в ноябре попали трехкратный победитель Паралимпийских игр в горнолыжном спорте Алексей Бугаев, сноубордисты Михаил Слинкин, Полина Новаковская и горнолыжница Варвара Ворончихина, включенные в расширенный пул допинг-тестирования, а также шестикратный чемпион мира 2022 года по лыжным гонкам Иван Голубков (регистрируемый пул допинг-тестирования).

Спортсмены, включенные в пулы допинг-тестирования, обязаны своевременно вносить информацию о своем местонахождении в систему контроля ADAMS и соблюдать требования международных стандартов Всемирного антидопингового агентства. Спортсмены, включенные в регистрируемый пул допинг-тестирования, должны в своем профиле в системе контроля ADAMS указывать также местонахождение в определенный часовой промежуток времени.

В пулах тестирования FIS продолжают находиться специализирующиеся в лыжных гонках паралимпийцы Денис Деканов, Григорий Мурыгин и Владимир Удальцов.