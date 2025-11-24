Экс-глава ФССР уверен, что суд разберется в деле саночника Романа Репилова

Саночников Романа Репилова и Романа Перетягина обвиняют в присвоении 11 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

Роман Репилов © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Ситуация с арестом трехкратного чемпиона мира по санному спорту Романа Репилова и вице-чемпиона Европы - 2015 Александра Перетягина очень печальная, но суд обязательно разберется в этом деле. Такое мнение ТАСС высказал бывший президент Федерации санного спорта России (ФССР) Валерий Силаков.

Романа Репилова и Перетягина обвиняют в присвоении 11 млн рублей, которые предназначались на покупку саней. Суд в Красноярске арестовал их обоих на месяц с содержанием в СИЗО. Репилов и Перетягин обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

"Все случившееся, конечно, очень печально, - заявил Силаков. - Роман Репилов сам делал хороший инвентарь, сани только на вид простой аппарат, но современные сани - это очень сложная в изготовлении конструкция. Я связывался со своими коллегами из Красноярского края, где все это произошло. У них нет никакой конкретной информации, но все они очень удивлены. Я уверен, что следствие и суд разберутся в этом деле, ведь бывают и ошибки, как вы знаете".

"Я лично даже представить себе не могу, как это могло быть", - заключил собеседник ТАСС.

Роман Репилов, как сообщила пресс-служба суда, является индивидуальным предпринимателем. Он - двукратный обладатель Кубка мира (2016/17 и 2019/20), трехкратный победитель спринтерского зачета Кубка мира (2016/17, 2018/19, 2019/20).