Газзаев назвал Симоняна человеком-эпохой

Никита Симонян умер в возрасте 99 лет

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Лучший бомбардир московского "Спартака" и олимпийский чемпион 1956 года Никита Симонян был человеком-эпохой, его уход является трагедией для всего мира. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Валерий Газзаев.

Симонян умер 23 ноября на 100-м году жизни.

"Мы совсем недавно праздновали его 99-летие, виделись. Очень грустно, это глубочайшая трагедия не только для нашей страны, но и для всего мира, - сказал Газзаев. - Он внес огромный вклад в историю отечественного и мирового футбола. Настоящий патриот своей страны, легенда спорта, человек-эпоха, как Лев Яшин, Эдуард Стрельцов. Симонян - настоящий пример, как нужно служить своему отечеству, своей профессиональной деятельности".

"Я очень тронут. Потому что в 1978 году будучи тренером сборной СССР он меня пригласил в национальную команду. Он сделал очень многое для моей начинающей карьеры. Спасибо ему за все. Невозможно передать словами масштаб потери для всего футбола в мире", - добавил Газзаев.