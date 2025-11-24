КДК РФС рассмотрит инцидент с дракой после матча РПЛ "Спартак" - ЦСКА

Несколько фанатов "Спартака" избили болельщика армейцев у трибуны В

Редакция сайта ТАСС

© Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит инцидент с дракой болельщиков после матча 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" - ЦСКА. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

В субботу "Спартак" дома со счетом 1:0 обыграл ЦСКА. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, несколько фанатов "Спартака" избили болельщика армейцев у трибуны B стадиона "Лукойл-Арена".

"По материалам СМИ рассмотрим инцидент, который произошел после матча "Спартак" - ЦСКА. На заседание приглашены представители клубов, - сказал Григорьянц. - Также рассмотрим скандирования болельщиков красно-белых ненормативной лексики в адрес судьи и ЦСКА. А также скандирования ненормативной лексики и оскорбительных выражений с гостевой трибуны".