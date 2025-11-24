Жуков рассказал, что хранит особенную фотографию Никиты Симоняна

23 ноября Симонян скончался в возрасте 99 лет

Редакция сайта ТАСС

© Личный архив Александра Жукова

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Первый вице-спикер Госдумы, почетный президент Олимпийского комитета России, спартаковский болельщик Александр Жуков хранит памятную фотографию лучшего бомбардира московского "Спартака" Никиты Симоняна. Об этом Жуков рассказал ТАСС.

Симонян скончался в воскресенье на 100-м году жизни.

"Его фотография стоит у меня на работе - мы его награждали, когда ему было 90. Легенда российского футбола, совершенно замечательный человек, который сохранял в своем возрасте и трезвость ума, и спортивную форму, - сказал Симонян. - Для спартаковских болельщиков - это вообще абсолютно легендарный человек. Сколько поколений сменилось за это время. Я еще мальчиком маленьким был, начал смотреть футбол, когда Симонян играл в пятидесятые годы".