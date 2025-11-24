Тарпищев отметил работу Симоняна для имиджа российского футбола

Никита Симонян скончался в воскресенье на 100-м году жизни

Редакция сайта ТАСС

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев © Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Для имиджа российского футбола никто не сделал так много, как Никита Симонян. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

"Когда уходят такие люди, всегда грустно. Он был человечище с большой буквы. Что перечислять все его заслуги - все прекрасно все знают, - сказал Тарпищев. - Общался с молодыми, ветеранами, много работал, несмотря на возраст. С имиджевой точки зрения для нашего футбола так много не сделал никто".