Мать Свечникова оценила ход поисков пловца

Николай Свечников участвовал в международном заплыве через Босфор 24 августа, однако на финише не появился

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Семья пропавшего в Турции пловца Николая Свечникова переживает, что его не удалось найти за три месяца. Об этом ТАСС рассказала мать Свечникова Галина.

"Прошло три месяца с момента, как пропал Николай. И нам очень тяжело, что так много времени прошло, а результата нет. Подали иск на организаторов, обследовали острова в Мраморном море, объявили о вознаграждении. 11 декабря у сына день рождения, ему исполнится 30 лет. Очень хочу, чтобы он нашелся", - сказала Свечникова.

Свечников в числе около 3 тыс. человек из 81 страны участвовал в международном заплыве через Босфор 24 августа. Однако на финише россиянин не появился. В генконсульстве РФ в Стамбуле ранее сообщили ТАСС, что активные поиски Свечникова прекращены, однако следствие по делу о его исчезновении продолжается.