Объявлен состав сборной России по боксу на чемпионат мира

Турнир пройдет с 2 по 13 декабря

Муслим Гаджимагомедов © Валерий Шарифулин/ ТАСС

ТАСС, 24 ноября. Стал известен состав мужской сборной России по боксу на чемпионат мира. Об этом сообщила пресс-служба Федерации бокса России.

В чемпионате мира примут участие Эдмонд Худоян (весовая категория до 48 кг), Баир Батлаев (до 51 кг), Вячеслав Рогозин (до 54 кг), Андрей Пегливанян (до 57 кг), Всеволод Шумков (до 60 кг), Илья Попов (до 63,5 кг), Евгений Кооль (до 67 кг), Сергей Колденков (до 71 кг), Исмаил Муцольгов (до 75 кг), Джамбулат Бижамов (до 80 кг), Шарабутдин Атаев (до 86 кг), Муслим Гаджимагомедов (до 92 кг) и Давид Суров (свыше 92 кг).

Соревнования пройдут с 2 по 13 декабря в Дубае. Турнир состоится под эгидой Международной боксерской ассоциации (IBA). Организация отказалась следовать рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) в вопросе лишения спортсменов России и Белоруссии национальной идентификации в связи с событиями на Украине, на ее турнирах боксеры обеих стран выступают без каких-либо ограничений.