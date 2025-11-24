Шишкарев считает Симоняна примером любви к футболу

Никита Симонян скончался на 100-м году жизни

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Лучший бомбардир московского "Спартака" и олимпийский чемпион 1956 года Никита Симонян является примером патриотизма и любви к футболу. Такое мнение высказал председатель Высшего совета Федерации гандбола России Сергей Шишкарев, комментарий которого приводит пресс-служба организации.

Симонян скончался 23 ноября на 100-м году жизни. Церемония прощания пройдет 27 ноября на "Лукойл-Арене".

"Масштаб личности и достижения Никиты Павловича Симоняна впечатляют, - сказал Шишкарев. - Представьте, со сборной СССР он побеждал еще на Олимпийских играх в 1956 году. Его рекорд по забитым мячам в составе московского "Спартака" до сих пор остается непревзойденным. Колоссальных достижений Никита Павлович добился и как тренер, выигрывая всевозможные трофеи не только со "Спартаком", но и с ереванским "Араратом". Огромный вклад в развитие футбола Симонян внес в качестве одного из руководителей Российского футбольного союза".

"Мы были знакомы еще с 1994 года, прежде всего нас объединяла любовь к столичному "Спартаку". Уверен, что для представителей всех видов спорта он является примером патриотизма и любви к футболу, эталоном служения отечественному спорту и своей стране. Вне всяких сомнений, это огромная, невосполнимая потеря для всех нас", - добавил Шишкарев.

Симонян по ходу карьеры выступал за московские "Крылья Советов" и "Спартак", в составе которого четыре раза выигрывал чемпионат СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и два раза - кубок страны (1950, 1958). Симонян является лучшим бомбардиром в истории "Спартака" (160 голов). В 1956 году в составе сборной СССР он стал победителем Олимпийских игр в Мельбурне. В 1958 году в матче против команды Англии (2:2) забил первый мяч сборной СССР в истории финальных стадий чемпионатов мира. Завершил профессиональную карьеру в 1959 году.

Позднее Симонян был главным тренером "Спартака", ереванского "Арарата", одесского "Черноморца" и сборной СССР. Под его руководством красно-белые дважды выиграли первенство СССР (1962, 1969), также чемпионом страны стал "Арарат" (1973). Он приводил команды к победам в Кубке СССР: трижды "Спартак" (1963, 1965, 1971) и один раз "Арарат" (1973). Симонян занимал должность первого вице-президента Российского футбольного союза (РФС) с 1992 по 1998 год. Позднее был избран на должность вице-президента организации, которую занимал до конца жизни. Несколько раз исполнял обязанности президента РФС.