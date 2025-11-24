Бывший претендент на титулы чемпиона мира по боксу Мартиросян умер в 39 лет

У спортсмена был рак кожи

Ванес Мартиросян © Harry How/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 24 ноября. /ТАСС/. Бывший претендент на титулы чемпиона мира по боксу в первом среднем весе Ванес Мартиросян скончался от рака кожи в 39 лет. Об этом сообщил портал The Armenian Report.

Спортсмен боролся с заболеванием в течение двух лет.

Мартиросян принимал участие в Олимпийских играх 2004 года, где представлял США. Всего на его счету 41 бой, в которых он одержал 36 побед (21 нокаутом), четыре раза проиграл, еще один бой завершился вничью. Боксер завершил карьеру в 2018 году после поражения от Геннадия Головкина.