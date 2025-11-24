Мамедов заявил о попытке Украины и Швеции отстранить россиян на конгрессе FIE

Представителей федераций фехтования этих стран на конгрессе международной организации никто не поддержал

Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов © Валерия Калугина/ ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Члены Международной федерации фехтования (FIE) не поддержали очередные призывы Украины и Швеции отстранить российских фехтовальщиков от участия в международных стартах на конгрессе организации, завершившемся в Бахрейне. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов.

"Не успел конгресс начаться, как слово попросили президенты федераций фехтования Швеции и Украины, которые вновь призвали отстранить наших и белорусских фехтовальщиков от участия в международных индивидуальных и командных турнирах, - сказал Мамедов. - Выступавших никто не поддержал ни публично, ни голосованием. Очередные попытки взбудоражить общественность ни к чему не привели, наоборот - от многих представителей зарубежных федераций прозвучала идея объединения для развития нашего прекрасного вида спорта".

Мамедов сообщил, что конгресс федерации посетил избранный год назад в Ташкенте президент Международной федерации фехтования Алишер Усманов. "Для всех участников его появление стало приятным сюрпризом, - рассказал Мамедов. - Зал приветствовал его стоя аплодисментами. Алишер Бурханович пожелал всем продуктивной работы и успеха всей фехтовальной семье".

Усманов добровольно приостановил деятельность на посту главы Международной федерации фехтования после очередного избрания на пост год назад в Ташкенте. Его соперником был президент Шведской федерации фехтования Отто Дракенберг, он получил 26 голосов, Усманов - 120. Временным исполняющим обязанности президента организации является египтянин Абдель Монейм Эль-Хусейни.

В марте 2023 года конгресс Международной федерации фехтования разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении рекомендаций Международного олимпийского комитета. В мае 2025 года FIE допустила россиян и белорусов к участию в чемпионатах мира и Европы в командных соревнованиях.