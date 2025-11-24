На баскетболиста Елатонцева могут завести дело за неявку в военкомат

Адвокат спортсмена отметил, что у игрока не было умысла уклоняться от явки в военкомат

Баскетболист "Локомотива-Кубани" Кирилл Елатонцев © Михаил Синицын/ ТАСС

КРАСНОДАР, 24 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболист краснодарского клуба "Локомотив-Кубань" Кирилл Елатонцев может стать фигурантом уголовного дела из-за неявки в военкомат. Об этом ТАСС сообщил адвокат спортсмена Андрей Ищук.

"Зная ситуацию со слов Елатонцева, а также держа в руках документы, объективно подтверждающие то, что он не имел никакого умысла уклоняться от явки в военный комиссариат, да и не делал ничего такого, такая поспешность при принятии такого важного решения, как возбуждение уголовного дела, вызывает серьезное смятение", - отметил адвокат баскетболиста.

Ищук заявил, что в адрес Следственного управления по Краснодарскому краю были направлены ходатайства о том, что в связи с имеющимся заболеванием Елатонцева явка в следственный отдел в настоящий момент невозможна, при этом баскетболист готов помочь следствию разобраться в ситуации, но эти сообщения остались без ответа. В связи с этим Ищук вылетел в Краснодар, чтобы предоставить все документы.

Елатонцеву 23 года, баскетболист выступает за "Локомотив-Кубань" с 2021 года. В сезонах-2023/24 и 2024/25 он признавался лучшим молодым игроком Единой лиги ВТБ. В нынешнем сезоне баскетболист не провел ни одной официальной игры за краснодарский клуб, ранее сообщалось, что Елатонцев хочет расторгнуть контракт, чтобы перейти в одну из зарубежных команд. 7 ноября он вызвал скорую и был госпитализирован, "Локомотив-Кубань" обвинил игрока в симуляции болезни и введении в заблуждение тренерского штаба и медицинского персонала клуба. 10 ноября Елатонцеву пришла повестка из военкомата.