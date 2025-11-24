Лидия Иванова: смерть Симоняна стала потерей немыслимого масштаба

Олимпийский чемпион скончался на 100-м году жизни

Редакция сайта ТАСС

© Альберт Стародубцев/ ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Смерть олимпийского чемпиона 1956 года Никиты Симоняна стала потерей немыслимого масштаба для всей футбольной общественности. Такое мнение ТАСС высказала двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова.

Симонян скончался в воскресенье на 100-м году жизни.

"Огромная беда, вместе с Никитой Павловичем ушла эпоха, огромный пласт моей жизни. Он был последним из той плеяды, кто стал чемпионом Олимпийских игр в Мельбурне. Никита Павлович так красиво нес победное знамя. Это учитель, он был интеллигентным, образованным, умным. Я всегда приводила его в пример того, как пройти по жизни", - сказала Иванова.

"Валентин Иванов и Эдуард Стрельцов (олимпийские чемпионы 1956 года - прим. ТАСС) его очень уважали и так боялись, что, когда нахулиганили где-то, переживали о встрече с Никитой Павловичем. Он мог так же, как все, наказать молодых, убрать, но он давал возможность продумать свои проступки, опомниться. Мы с Никитой Павловичем очень дружили, встречались периодически, дня три-четыре назад звонила ему. Я ему сказала, что погода наладится, все будет хорошо, он ответил, что будет терпеть, но не вытерпел, и вчера его не стало", - добавила собеседница агентства.

Также она отметила, что Симонян был настоящим дипломатом. "Для футбола это потеря немыслимого масштаба. Он работал на руководящей должности в федерации, имел контакты с тренерами мирового масштаба. Он любил театры, музыку, был незаметным воспитателем для всех", - заключила Иванова.