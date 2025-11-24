Фигуристка Туктамышева объявила о завершении карьеры

28-летняя спортсменка является чемпионкой мира и Европы

Елизавета Туктамышева © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Чемпионка мира и Европы 2015 года фигуристка Елизавета Туктамышева приняла решение завершить профессиональную карьеру. Об этом она сообщила на YouTube-канале Виктора Кравченко.

В октябре 2023 года Туктамышева объявила о паузе в карьере.

"Думаю, для каждого фигуриста фигурное катание - это маленькая жизнь, - сказала Туктамышева. - Да, там были какие-то проблемы, какие-то сложные ситуации, но в карьере было так много хорошего, так много счастливых моментов, что я могу с благодарностью сейчас сказать, что у меня сложилась яркая карьера, и я ни о чем не жалею. Объявляю о завершении своей спортивной карьеры, без сожалений".

"Почему она получилась такой запоминающейся, такой яркой? За счет людей, которые меня окружали, воспитывали и были со мной на протяжении всего моего пути, начиная с самого начала: отец, мама, сестра, все родные, болельщики, которые с раннего возраста начали меня окружать. Я вам безумно благодарна: без вашей поддержки, без поддержки семьи этот путь было бы пройти намного сложнее. Огромное спасибо Алексею Николаевичу Гришину, моему первому тренеру Светлане Михайловне Веретенниковой, которая как могла, провела меня через опыт, вела меня к медалям, и Алексею Николаевичу Мишину, который не только тренировал меня, но и еще воспитал. Я думала, что этот момент дастся мне тяжело, но на самом деле, стоя в Финском заливе, я приняла для себя решение и говорю его с легкостью. Спасибо всем", - заключила она.

Туктамышевой 28 лет, она также является серебряным призером чемпионата мира 2021 года, бронзовым призером чемпионата Европы 2013 года, победительницей финала серии Гран-при сезона-2014/15. На счету фигуристки золото (2021), серебро (2015) и бронза (2019) командных чемпионатов мира.