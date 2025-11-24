ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяСпортУмер Никита Симонян

Матч КХЛ "Спартак" - "Ак Барс" начнется с минуты молчания в память о Симоняне

Встреча пройдет 25 ноября на арене "Мегаспорт"
Редакция сайта ТАСС
12:20

Никита Симонян

© Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Матч регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московским "Спартаком" и казанским "Ак Барсом" начнется с минуты молчания в память об олимпийском чемпионе 1956 года в составе сборной СССР по футболу Никите Симоняне. Об этом сообщила пресс-служба красно-белых.

Встреча пройдет 25 ноября в Москве на арене "Мегаспорт".

Симонян умер 23 ноября на 100-м году жизни. Он является лучшим бомбардиром в истории футбольного клуба "Спартак", на его счету 160 голов. 