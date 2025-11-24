Тарасова считает, что Туктамышева может стать хорошим тренером

Ранее фигуристка объявила о завершении профессиональной карьеры

ТАСС, 24 ноября. Елизавета Туктамышева может стать хорошим тренером по фигурному катанию, потому что у нее есть большой опыт. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Ранее Туктамышева объявила о завершении профессиональной карьеры. 19 июня стало известно, что она вошла в тренерский состав сборной Санкт-Петербурга.

"У Лизы сложилась стопроцентная карьера! Добилась ли она всего, чего могла? Добилась того, чего добилась. А карьеру она завершила уже несколько месяцев назад. Все это время она помогает Алексею Николаевичу [Мишину] в тренировках с его спортсменами. Я была бы рада, если бы Елизавета стала тренером, потому что она много каталась и многое знает. Она хорошо понимает этот вид спорта, могла бы тренировать. У нас настоящих хороших тренеров очень мало, они редко появляются", - сказала Тарасова.

Туктамышевой 28 лет, она является чемпионкой мира и Европы 2015 года, серебряным призером чемпионата мира 2021 года, бронзовым призером чемпионата Европы 2013 года, победительницей финала серии Гран-при сезона-2014/15. На счету фигуристки золото (2021), серебро (2015) и бронза (2019) командных чемпионатов мира.